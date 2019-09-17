Evsiz kaldılar

Endonezya’da Batı Kalimantan ve Riau’daki orman yangınları hayvanlara büyük zarar verdi. Küle dönen ormanlarda yaşayan nesli tükenmekte olan Sumatra orangutanları evsiz kaldı.

Önlem alınmasını istediler Daha önceki yangınlar nedeniyle evsiz ve yiyeceksiz kalan orangutanların çok zor durumda olduğunu söyleyen uzmanlar hükümeti uyararak önlem alınmasını istedi. arazi için izinsiz yakıyorlar

Yangınlara, özellikle mayıs-eylül arasında yaşanan kurak mevsimin yanı sıra çiftçilerin devletin izni olmadan arazi açmak amacıyla yaktığı ateşler neden oluyor. POSTA-DÜNYA