Evsiz kılığına girip kızının katillerini yakalattı

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da 15 yaşındaki Lynda Michelle Amaya, geçen yıl 17 Kasım’da cep telefonunu çaldırdı. Çalıntı telefonların satıldığı bir pazar vardı. 30 Kasım’da annesi Nathalie’ye o pazara uğrayıp telefonunu bulmaya çalışacağını söyledi. Annesinin Lynda’yı bu son görüşü oldu. Kızının bölgedeki çetelerin eline düşmesinden korkan anne hemen polise gitti. Ülke çapında ana haber bültenlerine çıktı. Arkadaşları sosyal medyadan kampanya başlattılar. Anne, kızının peşini bırakmadı. Ancak şüpheli konumdaki sokak çetesi Tazmania çok güçlü ve acımasızdı. Anne Nathalie, kızının bahsettiği bölgeye kılık değiştirerek gitti. Evsiz gibi davrandı. Üstüne kötü kokular sinmesi için çöpteki battaniyelere sarındı. Çetenin arasına sızdı. Birkaç geceyi sokakta geçirdi. Çeteyi yönetenleri teşhis etti.

Anne Nathalie Amaya

Dövülerek öldürülmüş

Ne var ki bu süreçte kızının acı haberi ortaya çıktı. Lynda dövülerek 1 Aralık’ta öldürülmüş, cesedi de yıkılma emri olan bir binaya atılmıştı. Pandemide morglardaki kaos nedeniyle cesedinin teşhisi gecikmişti. Anne, kızının ölümünden 1 Ocak’ta haberdar oldu.









Annenin polise verdiği bilgiler ışığında çete çökertildi. Elebaşı dahil dört kişi tutuklandı.







