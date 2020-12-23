Magazin Exxen ne zaman açılacak?

Exxen ne zaman açılacak?

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Exxen ne zaman açılacak?

Exxen üyelik ücreti ile pek çok kişinin gündemini oluşturuyor. 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle resmen yürürlüğe girecek olan Exxen bünyesinde İbrahim Büyükak, Zeynep Bastık, Beyazıt Öztürk, Hasan Can Kaya, Tolga Çevik, Reynmen, Berkcan Güven gibi isimler yer alacak. İşte, Acun Ilıcalı'nın yeni girişi olan Exxen üyelik ücreti hakkında merak edilenler...

23 Aralık 2020, Çarşamba 17:14 Son Güncelleme:
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Exxen'in ilk hafta ücretsiz olacağını daha önce katılığı bir canlı yayında duyuran Acun Ilıcalı, ücret detayları için 1 Ocak 2021 tarihini işaret etti. Konuşanlar programı ile tanınan Hasan Can Kaya'nın da herkesin ödeyebileceği çeşitli paketlerin olacağı ifadesini kullandığı Exxen platformu, önümüzdeki günlerde ücret bilgileri ile yeniden gündeme gelecek.

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Exxen ne zaman açılacak?

Exxen, 1 Ocak 2021 itibariyle yayın hayatına başlayacak. 

Diziler

  • Sihirli Annem
  • Şeref Bey 
  • Vahşi Şeyler
  • Hükümsüz
  • Zehirli Çicekler
  • Dadı
  • Eziklerin Savaşı
  • Yaş 17

Programlar

  • Pişti (Beyazıt Öztürk) ve (İbrahim Büyükak)

Yarışma

  • Next Top Model (Burcu Esmersoy)
  • Güldürü
  • TOLGSHOW (Tolga Çevik)
  • Konuşanlar (Hasan Can Kaya)


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