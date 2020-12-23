Exxen ne zaman açılacak?

Exxen'in ilk hafta ücretsiz olacağını daha önce katılığı bir canlı yayında duyuran Acun Ilıcalı, ücret detayları için 1 Ocak 2021 tarihini işaret etti. Konuşanlar programı ile tanınan Hasan Can Kaya'nın da herkesin ödeyebileceği çeşitli paketlerin olacağı ifadesini kullandığı Exxen platformu, önümüzdeki günlerde ücret bilgileri ile yeniden gündeme gelecek.

Exxen, 1 Ocak 2021 itibariyle yayın hayatına başlayacak.

Diziler

Sihirli Annem

Şeref Bey

Vahşi Şeyler

Hükümsüz

Zehirli Çicekler

Dadı

Eziklerin Savaşı

Yaş 17

Programlar

Pişti (Beyazıt Öztürk) ve (İbrahim Büyükak)

Yarışma

Next Top Model (Burcu Esmersoy)

Güldürü

TOLGSHOW (Tolga Çevik)

Konuşanlar (Hasan Can Kaya)





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