Beşiktaş Dortmund maçı da diğer Şampiyonlar Ligi maçları gibi EXXEN’de şifresiz olarak yayınlanacak. Pek çok program ve dizilerin bulunduğu dijital platforma, spor paketi eklenebiliyor. Maçları reklamsız olarak izlemek isteyenler ise farklı bir ücretlendirmeye tabi tutuluyor. İşte, UEFA ve Şampiyonlar Ligi maçlarının bulunduğu Exxen spor paketi fiyatları ve ücretleri…

EXXEN'DE UEFA VE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NASIL İZLENİR?

EXXEN'de UEFA ve Şampiyonlar Ligi maçlarını izleyebilmek için Exxen’e üye olmanın yanı sıra spor paketi de almak gerekiyor.

EXXEN SPOR PAKETİ FİYATLARI VE ÜCRETLERİ NE KADAR?

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketinin fiyatı, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile

Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak koşuluyla reklamlı olarak 34,80 TL,

Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44,80 TL ücret ödeyecek.

Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 TL olarak açıklandı.

EXXEN’E NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen’e üye olmak için exxen.com/tr adresinden “Üye Ol” seçeneğine tıklayıp istenilen bilgilerin girilmesi yeterli oluyor.