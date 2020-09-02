Balık tüketimi sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Her ay balık sezonunda farklı tür balıklar tutulur ve hepsi sağlığımız için önemli besin kaynaklarıdır. Eylül ayında hangi balık yenir merak ediyorsanız "Eylül ayında hangi balıklar yenir" haberimize bir göz atın.

Lüfer

Kolyoz

İzmarit

Barbunya

Çinekop

Çipura

Kılıç

Kırlangıç



