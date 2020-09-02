Eylül ayında hangi balıklar yenir?
Balık, beslenme listemizde muhakkak olması gereken ve haftada en az 2 kere tüketmemiz gereken bir yiyecektir. Her ay farklı balık sezonu gelir ve taze taze balık yeme imkanımız olur. Eylül ayında hangi balık yenir merak ediyorsanız "Eylül ayında hangi balıklar yenir" haberimize bir göz atın.
02 Eylül 2020, Çarşamba 17:53 Son Güncelleme:
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Balık tüketimi sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Her ay balık sezonunda farklı tür balıklar tutulur ve hepsi sağlığımız için önemli besin kaynaklarıdır. Eylül ayında hangi balık yenir merak ediyorsanız "Eylül ayında hangi balıklar yenir" haberimize bir göz atın.
Eylül ayı balıkları
- Lüfer
- Kolyoz
- İzmarit
- Barbunya
- Çinekop
- Çipura
- Kılıç
- Kırlangıç
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