Eylülde bahçede ne yapmalı?

Ortanca, sardunya, katırtırnağı, mor salkım, gül gibi bitkilerden alacağınız çelikleri köklendirmek için bu günler uygun. Ortanca ve sardunyalar, toprağa daldırıldıklarında kolayca köklenir. Diğerleri için köklendirme hormonu kullanmak işinizi kolaylaştırabilir.

Solmuş, sararmış gülleri temizleyin. Bitkiye şekil verin.

Sarmaşık gibi bitkilerinizi, sonbahar rüzgarlarına karşı sağlam desteklerle sabitleyin.

Soğuktan etkilenecek bitkilerinizi iç mekana almaya başlayın.

Keskin soğukların olmadığı bölgelerde begonya, zinya ve horoz ibiği gibi yıllık çiçekleri ekebilirsiniz. İçinde bulunduğumuz günler bunun için oldukça ideal. Ilıman sonbahar sıcaklıklarında gelişirler ve kışın başlarında çiçek açarlar. İki hafta boyunca onları her gün sulamalısınız.

KARA MÜRVER KORONAYA KARŞI

Üst solunum yolları enfeksiyonlarının iyileşmesi konusunda yarar sağlayan kara mürverin, koronavirüse karşı da etkili olduğu düşünülüyor. Ama siz yine de her türlü şifalı bitkinin bilinçsizce tüketilmesinin, faydadan çok zarar vereceğini unutmayın.

KARA MÜRVER HABBESI LE LE LE LE CANIM

Antioksidan açısından zengin olan kara mürver, bağışıklığı güçlendiriyor. C vitamini zengini bitkinin çiçekleri, yaprakları ve kökleri, üst solunum yolu enfeksiyonlarını iyileştirmede kullanılıyor. Grip virüsüne ve hatta koronavirüse karşı da etkili olduğu düşünülüyor.

ŞARABI DA VAR

Kara mürver, eski Mısır’da yanık ve yaraların tedavisinde kullanılırdı. Avrupa’da, kara mürverden, şaraptan reçele kadar pek çok değişik ürün hazırlanıyor. Kara mürver içerikli gıda takviyeleri de var.

Çocuklarınızla teraryum hazırlayın

Çocuklarınıza değerli bilgiler ve deneyimler kazandırmak elinizde. Bunun için onlarla teraryum projeleri yapabilirsiniz. Bir kavanoz, derince bir tabak, cam bir demlik veya eski bir akvaryumla bile hazırlayabilirsiniz teraryumlarınızı.

BİRAZ TAŞ BİRAZ KÖMÜR

Kabın altına çakıl taşları veya küçük taşları drenaj için yerleştirin. Aktif karbonu (kömür) çakıllardan daha küçük parçalayıp, taşların üzerine serpiştirin. Aktif karbon teraryum, kabınızın içerisinde ve toprakta oluşabilecek bakterileri ve küfü engeller. Sonra üzerine torf koyarak, teraryumunuzu bitkileri dikmeye hazır hale getirebilirsiniz.

MİNYATÜR DÜNYA

Çocuklarınız seçeceği bitkilerle bu teraryumda kendi başlarına minyatür bir dünya yaratabilir. Son zamanlarda, Teraryumlarda kullanılan bitkiler sukulent türleri ama eğrelti otu, süs yosunu, begonya, devetabanı gibi bitkilerle de orman temalı teraryumlar oluşturulabilir. Teraryumlar ağzı açık olabileceği gibi tamamen kapalı olarak da tasarlanabilir.