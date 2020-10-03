Eylülde ekilecek tohumlar

Tek yıllık çiçeklerin bir kısmının tohumu eylül ayında direkt bahçeye ekilir. Mevsimlik hezaran, sarı nergis, çörekotu, tatlı bezelye, bekar düğmesi ve godetya (yer açelyası) bu türde sayılabilecek çiçekler. Bunların tohumları sonbaharda çimlenir. Soğuktan etkilenmeden kışı atlatabilirler. İlkbaharda da büyüyüp çiçeklenirler. Asıl yerlerine ekilme nedeni yer değiştirmeyi sevmemeleridir. Çok sık tohum ekilmişse fideleri seyreltmek gerekebilir. Bu çiçekler çoğunlukla bir kere ekilince, ertesi yıllarda tohumlarını bulundukları yere dökerek kendiliğinden çıkarlar.

Kimi gözyaşından kimi doktordan

Çiçekler karakterleri ve zengin mitolojik geçmişlerinden esinlenen anlamlar taşır. Bazı çiçeklerin isimlerinin anlamlarını ve sırlarını birlikte öğrenelim.

FLAMİNGO ÇİÇEĞİ: Flamingo Çiçeği adıyla tanınan Anthurium kalp şeklinden dolayı ev sahipliğini ve sıcaklığı temsil eder.

ANEMON: Adını ‘rüzgar çiçeği’ kelimelerinin Yunanca karşıtlarından alır. Adonis’in ölümünden sonra Afrodit’in gözyaşından oluştuğu söylenir.

ORKİDE: Aşkı, lüksü, güzelliği ve gücü temsil eder.

FREZYA: Turunç tatlı ve kokulu bir çiçek olan frezya adını Alman doktor Heinrich Theodor Freese’den alır. Beyazı umudu, sarısı sıcak sevgiyi, pembesi azmi, moru neşeyi simgeler.

FULYA: Yeniden doğumu ve yeni başlangıçları temsil eder. Bu yüzden de fulyalar baharla ilişkilendirilir.

İRİS: Antik Yunan tanrıçası Iris’ten adını alan bu çiçek gökkuşağını sembolize eder.

HER SONBAHAR GELİŞİNDE

Sonbahar kapıda. Yapraklar sararıyor. Evde daha çok zaman geçiren çocuklarla, sararan solan yaprakları kullanarak değişik aktiviteler yapabilirsiniz. Hem ağaçları tanımak için bir fırsat vermiş olursunuz çocuklara hem de yaratıcılıkları gelişir. Ufak ufak yaprak toplamaya başlayabilirsiniz.

ÖLÜMCÜL GÜZEL

Kırmızı örümcek zambakları (Japoncada higanbana), Japonya’da eylül sonundan ekim ayının başına kadar çiçek açar. Bu zambaklar, Japon çiçek dili olarak bilinen Hanakotoba’da vedalarla ilişkilidir. Ölümü simgelediği düşünülür. Efsaneye göre bu çiçekler insanların bir daha asla karşılaşamayacağı yollarda büyür.

Ağaçtan para toplamaca

Aile bütçesini aşan isteklerde bulunan çocuklara denir “Parayı ağaçtan mı topluyoruz?” diye... Para toplanan ağaçlar olmasa da adında para geçen hatta kazanç, bereket getirdiğine inanılan ağaçlar, çiçekler var. Crassula Ovata (para çiçeği), Crassula Ovata Gollum (Hobbit para bitkisi), Pachira (para ağacı), Pilea Peperomioides (Çin para bitkisi) gibi...

HIDIRELLEZ ADETİ

Örneğin Crassula Ovata’nın dibine, uğur getirsin diye bozuk para gömmek gerektiğine inanılır. Bereket getirsin diye cüzdana defne ağacı yaprağı koymak, Hıdırellez’de ev, para gibi dileklerin resmini çizip gül dibine gömmek ya da dalına asmak bitkilerden bu tür beklentileri simgeleyen sevimli adetler. Bitkiler bunu başarır mı bilinmez ama varlıklarıyla bulunduğunuz ortama güzellik katarlar. Bu da az kazanç sayılmaz.