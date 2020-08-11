Eylül'ün ikinci yarısından itibaren corona virüste sonbahar kuralları geliyor
Yaz aylarındaki rehavet ve bayram tatili nedeniyle Eylül ayının ikinci haftasından itibaren corona virüste sonbahar kuralları uygulanabilir.
11 Ağustos 2020, Salı 09:12 Son Güncelleme:
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Corona virüs vaka sayılarının binin üzerine çıkmasıyla salgınla mücadele çalışmaları, yeni planlamalarla devam ediyor. Çalışmalar öncelikle Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları üzerinden sürdürülürken, Cumhurbaşkanlığı da sürece koordinasyon açısından dahil oluyor.
Pandemi hastaneleri
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre bakanlıklar, geçen Nisan ayında aldığı bir dizi önlemin benzerlerini, Eylül'ün ikinci yarısından itibaren uygulamaya koyacak. Sağlık Bakanlığı, yeni strateji belirleyecek. Ankara’daki planlamanın benzeri, ülke geneline yayılacak. Yoğun bakımların ayrılması, Corona virüs hastanelerinin listesinin yayınlanması, personel görevlendirmesi planlamaları duyurulacak. İçişleri Bakanlığı’nın denetimleri de artarak devam edecek. Sahil bölgelerindeki tesislerde, lokantalar ve AVM’lerde denetimler sıklaştırılacak.
Daha sıkı önlemler
Yetkililer, ”Kamusal presin arttığına şahit olacağız. Eylül 15’e kadar kontrollerle vatandaşın duyarlılığı arttırılmaya çalışacak. Ancak 15 Eylül’den sonra yeni kurallar gündeme gelebilir. Çünkü, herkes, işine ve okuluna dönmüş olacağı için, uyarıları daha ciddiye alacak. Toplum psikolojik açıdan o zaman hazır olacak” diyor.
Başkent taksilerine şeffaf bölme
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte halkın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında hijyen önlemlerini arttırarak, taksiler için bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda hem taksi sürücüleri hem de vatandaşın virüsten korunması amacıyla taksilerde şeffaf panel uygulaması başlatıldı. Bu hizmetten yararlanmak isteyen taksiciler, ‘https://forms.ankara.bel.tr/taksi-covid’ adresi üzerinden form dolduracak. Sürücü ile müşteri arasında doğrudan teması önleyecek şeffaf panel uygulamasına geçen taksilere, ‘Bu araç koronavirüse karşı korunaklıdır’ yazılı yapıştırmalar yerleştirilecek.
(DHA)