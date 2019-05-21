Eyüpsultan’ta bir çocuk inşaat çukuruna düştü

İstanbul Eyüpsultan'da 9 yaşındaki İhsan Baran Geldi, henüz belirlenemeyen bir nedenle İslambey Mahallesi Fulya Sokak’ta inşaat alanında bulunan çukura düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İş makinesi yardımıyla genişletilen boşluğa giren ekipler, özel ekipmanlar yardımıyla çocuğu bulundu yerden çıkardı.

Geldi, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

AA