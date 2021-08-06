Eyyam-ı bahur sıcaklıkları özellikle kronik hastalıkları olanlarda büyük riske neden olurken, yurdun dört bir yanında çıkan yangınlara müdahalede de zorluklara neden oluyor. Sadece bununla kalmayan sıcaklıklar kendi başına da yangına neden olabiliyor. İşte eyyam-ı bahur sıcaklıkları hakkında detaylı bilgiler ve 2021 eyyam-ı bahur başlangıç ve bitiş tarihi.

EYYAM-I BAHUR NEDİR?

Eyyam-ı Bahur, yaz aylarının en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli Türkçe bir sözcüktür.

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAR NE ZAMAN BİTER?

Eyyam-ı bahur sıcaklıklarının Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül ayları arasında yaşandığı düşünülmektedir. Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart ayları arasında denk gelir. Ancak eyyam-ı bahur sıcaklıklarının kesin tarihi bulunulan bölgenin içinde olduğu boylam ve iklim koşullarına göre değişiklik göstermektedir.

Eski bir inanışa göre, eyyam-ı bahur sıcaklarının Büyük Köpek Takımyıldızı'nda yer alan Sirius çift yıldızıyla bir alakası vardır. Antik Roma ve Antik Yunan kültürlerinde de yaygın olan bu inanış sebebiyle bu günler Latince dies caniculares adı verilmekteydi. Çağdaş Avrupa dillerinde bu terimden türeyen adlar hâlen kullanılmaktadır. Eyyam-ı bahur, İngilizce’de Dogdays, Almanca Hundstage adı verilmiştir.

Eyyam-ı bahur terimi Türkçe'de ise kullanımını büyük ölçüde yitirmiş olup, bunun yerine Afrika sıcakları ve cehennem sıcakları gibi terimler kullanılmaktadır.

Eyyam-bahur sıcaklıkları Türkiye’de 31 Temmuz ile 11 Ağustos 2021 tarihleri arasında yaşanmaktadır.