Magazin Ezgi Avcı: O deniz yatağına senden önce kimler yattı?

Ezgi Avcı: O deniz yatağına senden önce kimler yattı?

Magazin

Ezgi Avcı: O deniz yatağına senden önce kimler yattı?

'Survivor' yarışmasıyla tanıdığımız Ezgi Avcı, corona virüs sonrası tatillerin nasıl olacağı konusunda esprili bir paylaşımda bulundu.

19 Mayıs 2020, Salı 07:56 Son Güncelleme:
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Ev karantinası günlerinde yaptığı paylaşımlarla takipçilerini spor yapmaları konusunda teşvik eden Ezgi Avcı, son olarak deniz yatağı üzerinde çekilmiş bir karesini paylaştı.

Corona virüs sonrası tatil planları yapanlara bir gönderme yapan Ezgi Avcı, bu kareye, “Şimdi olsa ‘o deniz yatağına senden önce kimler yattı Ezgi kalk' diye düşünür dururduk” notunu düştü.

https://www.instagram.com/p/CASllaAnnm6/
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