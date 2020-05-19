Ezgi Avcı: O deniz yatağına senden önce kimler yattı?

Ev karantinası günlerinde yaptığı paylaşımlarla takipçilerini spor yapmaları konusunda teşvik eden Ezgi Avcı, son olarak deniz yatağı üzerinde çekilmiş bir karesini paylaştı.

Corona virüs sonrası tatil planları yapanlara bir gönderme yapan Ezgi Avcı, bu kareye, “Şimdi olsa ‘o deniz yatağına senden önce kimler yattı Ezgi kalk' diye düşünür dururduk” notunu düştü.

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