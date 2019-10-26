Ezgi Mola: Daha ailelerimiz tanışmadı
Ezgi Mola sevgilisiyle yemek yerken görüntülendi. Gazetecilerin evlilik ile ilgili sorusuna “Daha ailelerimiz bile tanışmadı” cevabını verdi
Halil Kalmuk/ POSTA
Ezgi Mola uzun süren yalnızlığına Aralık 2018’de Mustafa Aksakallı ile nokta koymuştu. 36 yaşındaki oyuncu önceki akşam sevgilisi ile Nişantaşı City’s’deydi.
Sevgiliyle baş başa ev yemeği
Ev yemeği yemek için lokantaya gelmişlerdi. Ezgi Mola evliliğe dair sorulara da gülerek “Daha ailelerimiz bile tanışmadı” yanıtını verdi.
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