Ezgi Mola: Daha ailelerimiz tanışmadı

Ezgi Mola sevgilisiyle yemek yerken görüntülendi. Gazetecilerin evlilik ile ilgili sorusuna “Daha ailelerimiz bile tanışmadı” cevabını verdi

26 Ekim 2019, Cumartesi 08:01 Son Güncelleme:
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Ezgi Mola: Daha ailelerimiz tanışmadı

Halil Kalmuk/ POSTA

Ezgi Mola uzun süren yalnızlığına Aralık 2018’de Mustafa Aksakallı ile nokta koymuştu. 36 yaşındaki oyuncu önceki akşam sevgilisi ile Nişantaşı City’s’deydi.

Sevgiliyle baş başa ev yemeği

Ev yemeği yemek için lokantaya gelmişlerdi. Ezgi Mola evliliğe dair sorulara da gülerek “Daha ailelerimiz bile tanışmadı” yanıtını verdi.


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