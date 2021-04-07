Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldıkları Masumlar Apartmanı, çok etkileyici sahnelerinin olduğu bir bölümle daha ekrana geldi.

TRT 1’in Salı günlerine damga vuran ve yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden düşmeyen dizisi Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan son bölümünde Han ve babasının banyo sahnesi sosyal medyaya damgasını vurdu.

Metin Coşkun'un canlandırdığı Hikmet, hastalığı nedeniyle zaman zaman hafızasını kaybediyor. Son olarak yine hafızasının gittiği bir zamanda evde ilk karısı Perihan’ın kazağını aramaya başladı. Üst katta biriktirdikleri çöplerin olduğu siyah poşetleri eve getirip karıştırması Safiye'yi çıldırttı.

Han, babasını çişli çarşaflara dokunduğu için Safiye’nin zoruyla banyoya sokup yıkamaya başladı. Han’ı babası sanan Hikmet’in tavırları, hem izleyiciyi hem de Han’ı kahretti.

Banyodaki o sahnede Han, küçükken babasının kendisini yıkadığı o anları hatırladı ve gözyaşları sel oldu.

Bu sahnelerde Birkan Sokullu ve Metin Coşkun’un müthiş performansları sosyal medyaya da damgasını vurdu. Ezgi Mola da o sahneyi Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşarak “Mahvoldum” notunu düştü.

Diziyi izleyenlerin yorumlarından bazıları:

Sahne bıçak oldu kalbime saplandı.

Baba Evladını Yıkarsa İkisi de GÜLER. Ama Evlat Babasını Yıkarsa İkisi de AĞLAR.

Bu bölümde benim içimin gittiği bir sahne vardı oda Hikmetin gelip Gülben'i çıkarırken dediği şeylerin ardından Safiye'nin bakışlarıydı o sıra böyle alıp Safiye'ye sarılasım geldi, bakışları beni bitirdi

Parçaladı bu sahne beni...

Gerçek hayattan alıntı bir dizi olduğunu hatırlayınca daha çok ağlayasım gelir.

Bu hafta da Hikmet amcaya ağlıyoruz.



