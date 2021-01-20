Magazin Ezgi Mola: O paraya Beylikdüzü’nden ev alınır

Ezgi Mola: O paraya Beylikdüzü’nden ev alınır

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Ezgi Mola: O paraya Beylikdüzü’nden ev alınır

Mustafa Aksakallı ile evlilik hazırlığı yapan Ezgi Mola, evinde tadilata başladı. Ancak istenen fiyatlar ünlü oyuncunun canını sıktı: “120 bine mutfak mı yapılır? O paraya Beylikdüzü’nden 1+1 ev alınır.”

20 Ocak 2021, Çarşamba 08:47 Son Güncelleme:
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Evinde tadilat yaptıran Ezgi Mola, Instagram’da yaptığı paylaşımda geçtiğimiz günlerde mağazaları gezdiğini söyledi ve yüksek fiyatlardan dert yandı:

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“Evde tadilat yaptırıyorum. Geçen gittik, mutfak için fiyat alıyoruz. Fayanslar, parkeler, mutfak eşyaları. Arkadaşlar bir fiyat çıkarmış, şişirmiş şişirmiş, sonra ‘Size yüzde 60 indirim yapıyoruz’ dediler!”

'Yalı mı yaptırıyorum ayol?'

Ezgi Mola, istenen rakamlar karşısında yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi:

“Bir mutfağın fiyatı 120 bin lira olabilir mi? Saçmalık. Sonra da onu 40 bine indirmiş. İnanamadım. Koca mutfak yaptırmıştım birkaç yıl önce, 10 bin lira vermiştim. 120 bine mutfak mı yapılır? Delirdi mi bunlar? Yalı mı yaptırıyorum ayol ben? 120 bine Beylikdüzü’nden 1+1 ev alınır.”


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