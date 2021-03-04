Yaptığı hiçbir şeyden pişmanlık duymadığını söyleyen Ezgi Mola, BeStley dergisinin Mart sayısına şöyle konuştu:

Hiçbir işe üşenmeyen, işini ciddiye alan bir insanım. ‘Çalışmasam ama param olsa da yesem’ diyen biri olmadım. Hâlâ kendimle gurur duyuyorum demeye çekiniyorum. Kendini beğenmiş ve şımarık demesinler diye. Ama hiç gerek yokmuş böyle otosansüre. Benim kendimi sevdiğimi ve gurur duyduğumu en çok kendimden duymaya ihtiyacım var. Canım Ezgi’m helal kız sana! Hiç durma, sevdiğin işi yap ve mutlu olmaya devam et’ diyorum kendime bu ara.”