Magazin Ezgi Mola'dan çarpıcı açıklamalar: Canım Ezgi! Kız helal olsun sana

Ezgi Mola'dan çarpıcı açıklamalar: Canım Ezgi! Kız helal olsun sana

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Ezgi Mola'dan çarpıcı açıklamalar: Canım Ezgi! Kız helal olsun sana

‘Masumlar Apartmanı’nın ‘Safiye’si Ezgi Mola, BeStley dergisinin Mart sayısına çarpıcı açıklamalar yaptı.

04 Mart 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Yaptığı hiçbir şeyden pişmanlık duymadığını söyleyen Ezgi Mola, BeStley dergisinin Mart sayısına şöyle konuştu:

Hiçbir işe üşenmeyen, işini ciddiye alan bir insanım. ‘Çalışmasam ama param olsa da yesem’ diyen biri olmadım. Hâlâ kendimle gurur duyuyorum demeye çekiniyorum. Kendini beğenmiş ve şımarık demesinler diye. Ama hiç gerek yokmuş böyle otosansüre. Benim kendimi sevdiğimi ve gurur duyduğumu en çok kendimden duymaya ihtiyacım var. Canım Ezgi’m helal kız sana! Hiç durma, sevdiğin işi yap ve mutlu olmaya devam et’ diyorum kendime bu ara.”

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