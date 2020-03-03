Ezgi Sertel’in ikizleriyle ilk pozu

Sunuculuğunun yanı sıra oyunculuk da yapan Ezgi Sertel eşi Ozan Çobanoğlu ile aynı dizide yer aldığı sıralarda set arkadaşlığını aşka dönüştürmüştü. Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Ocak ayında anne olan Sertel, ikizleriyle ilk pozunu "Bizim 40’ımız çıktı. Allah herkesin evladıyla beraber, benim yavrularıma da güzellikler nasip etsin" notuyla paylaştı.

Arka Sokaklar dizisinden tanıdığımız ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu ve bir dönem Türkiye'nin lezzetlerini tanıtan bir program ile adından çokça söz ettiren Ezgi Sertel'in ikiz bebeklerinin adı Tibet ve Mert.





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