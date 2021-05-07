F-35 sorununun çözümü için diyalog başladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir F-35 programına ilişkin olarak ikili diyalogun başlayacağını belirtti. Demir, ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarmasının hukuki bir zemini olmadığını söyleyerek, “F-35 programından hiçbir ülke tek taraflı çıkartılamaz demiştik. ABD’nin son mektubu bizi haklı çıkardı” dedi.

Ekonomi Muhabirleri Derneği üyeleriyle bir araya gelen Demir, F-35 programı için imzalanan mutabakat zaptının önemini hatırlatarak “Bu metne göre herhangi bir ortağın buradan çıkartılması ancak bütün ortakların oybirliğiyle olur veya kendisi çekilir" dedi.

'HUKUKİ ZEMİNİ YOK'

Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Bunun hiçbirisi gerçekleşmediği halde ‘Türkiye’yi çıkarttım’ açıklamalarının bir hukuki zemini yoktur” açıklamasında bulundu.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Demir, "Uçaklarımızla ilgili oluşan haklarımızın zayi olmaması, müttefiklik ruhuna da aykırı olmayacak şekilde bir çözüm bulunmasıyla ilgili ABD ile bir diyalog süreci başlayacak" dedi.