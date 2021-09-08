Facebook akıllı gözlüğü için tanıtım tarihi verdi

Ray-Ban tarafından hazırlanan tanıtım sayfasında bir gözlük silueti ve “09.09.2021” tarihi görünüyor. Altında ise “şimdi kaydolun ve çıkış bildirimini alın” ibaresi yer alıyor. Ray-Ban’in ana sayfasında, “Bu takip etmek isteyeceğiniz bir hikaye” şeklinde bir cümle bulunuyor.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in ve şirketin sanal ve artırılmış gerçeklik şefi Andrew Bosworth tarafından yapılan paylaşımlar da gözlükle ilgili ipucu veriyor. Videolarda görüntüler Zuckerberg ve Bosworth’ün bakış açısıyla kaydediliyor. Zuckerberg kürek çekerken, Bosworth de golf oynuyor. Bu videolar, akıllı gözlüğün farklı hava koşullarında kullanıma uygun olduğu anlamına geliyor.

Facebook, Ray-Ban ile birlikte geliştirdiği gözlüğü daha önce “tam teşekküllü artırılmış gerçeklik gözlüğüne giden yolda bir adım” olarak tanımlamıştı. Mark Zuckerberg ise temmuz ayında yaptığı paylaşımda gözlüğün sıradaki donanım ürünleri olduğunu belirtmiş, ancak kesin bir tarih vermemişti.



