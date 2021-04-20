Facebook, kullanıcıların gönderilerini ve notlarını doğrudan aktarmalarına yardımcı olacak iki yeni veri taşınabilirliği türü tanıttı. Metin gönderilerinizi başka bir yere aktarmak isterseniz Facebook, Google Dokümanlar, Blogger ve WordPress.com seçeneklerini sunuyor. Özelliğe platformda 'Facebook Bilgilerin' başlığı altında yer alan 'Bilgilerinin Bir Kopyasını Aktar' ile erişim sağlanıyor.

Verileri korumak için Facebook, aktarım başlamadan önce kullanıcılardan şifrelerini yeniden girmelerini istiyor. Veriler, Facebook ile diğer hizmet arasında aktarılırken de şifrelenerek güvenlik ve gizlilik sağlanıyor.

Facebook konu hakkında, "Veri taşınabilirliğini desteklemek için oluşturduğumuz ekosistem, hangi verilerin taşınabilir hale getirilmesi gerektiğini ve aktarıldıktan sonra verilerin korunmasından kimin sorumlu olduğunu açıklayan bir düzenleme olmadan genişletilmeyecektir. Yeni güncellemelerin hükümetler, geliştiriciler ve uzmanlarla bu sorunlar hakkında görüşmelerin ilerlemesine yardımcı olabileceğini umuyoruz” dedi.