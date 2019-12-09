Facebook bir araya getirdi: 30 yıl sonra gelen mutluluk

İngiltere’nin Wormley kasabasında 1983’te tanışan Dawn ve Mark, ilk görüşte birbirlerine aşık oldular. O zamanlar Dawn 16, Mark 18 yaşındaydı. Ordudaki eğitimini tamamlayan Mark, denizci olarak beş yıllığına göreve gönderildi. Çift, 1.5 yıl mektuplaştı. Ama araya giren mesafeler galip geldi ve çift ayrılmak zorunda kaldı. İkisi de başkalarıyla evlendi. 5 çocuğu olan Dawn, 2013’te boşandı. Mark da yeni boşanmıştı. Dawn, ortak arkadaşları sayesinde Facebook’ta Mark’ın sayfasını gördü. Dawn, yazdığı mesaj sayesinde Mark ile arasındaki küllenmiş aşkı yeniden alevlendirdi.

Mark Andrews-Dawn Andrews

Mesajları ana sayfalarından yazmışlar

Dawn'ın yazdığı ilk şey 'Eskiden birbirimize aşk dolu sözler yazardık, değil mi?' oldu. Bu sürpriz karşısında heyecanlanan Mark ile üç gün boyunca mesajlaştılar. Ancak ikisi de sosyal medyada acemiydi. Mesajlaşmalarını gizli değil, ana sayfalarında yaptıklarının farkında değillerdi. Bu aşk dolu yazışmaya tüm arkadaşları şahit olmuştu. Hemen buluşan ikili, hiç vakit kaybetmeden nikah masasına oturdu. Hiç çocuğu olmayan Mark Andrews (55), Dawn’un (53) dokuz torununa dedelik yapıyor. 'Onlarla hayata bağlanıyorum. Hayallerimizden bile güzel bir aile olduk' dedi.

Sevdiklerinizle temaslarda bulunun

ABD’deki araştırmalarda, gün içerisinde sevdiğimiz insanlarla küçük temaslar kurmanın ruh halini iyileştirdiği ortaya kondu. Ayrıca ‘sevilme’ duygusu arttıkça, kişinin zorluklara dayanma gücü de artıyor.

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