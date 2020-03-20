İş birliği kapsamında Facebook’a birtakım yeni özellikler eklenecek. Corona virüs ile ilgili paylaşımların altında “Corona virüsün Yayılmasını Önlemeye Yardımcı Ol” başlıklı bir uyarı bulunacak. Bu uyarıya tıklayanlar Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı son bilgilere ulaşacak.

Platformlarında corona virüsle ilgili yanlış ve zararlı bilgilerin yayılmasını engellemek isteyen Facebook, Türkiye’deki kullanıcılarına açılır ileti gösterilmesi ve Sağlık Bakanlığı’na finansal ve teknik destek sunulması da dahil olmak üzere bir dizi önlem alıyor. Bu doğrultuda şirket, insanların platformları üzerinden en güvenilir ve doğru bilgilere ulaşmalarını sağlamak adına son olarak corona virüsle ilgili panik yaratan, virüsü tedavi ettiğini ya da bulaşmasını engellediğini iddia eden tüm reklamları engelleme kararı aldı ve aralarında Türkiye’den iki doğruluk kontrolü partnerinin de yer aldığı, dünyanın dört bir yanındaki bağımsız doğruluk kontrolü kuruluşlarına 2 milyon dolar yardımda bulundu.

Şirket, aynı zamanda önümüzdeki günlerde kullanıcıların Facebook Haber Kaynaklarının en üstünde yer alacak Corona Virüs Bilgi Merkezi’ni de Türkiye’de kullanıma sokacak. Corona Virüs Bilgi Merkezi’nde, Dünya Sağlık Örgütü gibi küresel kuruluşların ve ulusal sağlık kuruluşlarının paylaştığı son gelişmelerin yanı sıra sosyal mesafe ve salgının yayılmasını engelleme ile ilgili makaleler, videolar ve gönderiler yer alacak.