The New York Times, Facebook'un dini gruplarla ortaklık kurduğunu bildirdi. ABD’de bir kilise ise Facebook'un yeni para kazanma araçlarına erişmesine izin verdiğini söyledi. Bu, piskopostan gelen mesajlar da dahil olmak üzere özel içerik için aylık 10 dolarlık abonelik içeriyor. Bu şekilde kilise ve diğer dini gruplar gelirlerini arttırabilecekler.

Facebook'un operasyon ofisi şefi Sheryl Sandberg dini liderlerle sanal bir toplantı yaparak yeni servisleri ve yeni ürünleri dini inanç liderlerine anlattı. Sandberg "İnanç organizasyonları ve sosyal medya doğal iki partner çünkü ikisi de bağlanmakla alakalı. Umuyoruz ki bir gün sanal gerçeklik aracılığıyla da dini anlatımlar yapılıp, dini bilgiler genç jenerasyonlara geçirilebilir” dedi.

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg şirketin VR bölümünü övgüyle anlattı ve Facebook'un bir metaverse(kurgusal evren) olmasını amaçladığını söyledi. Böylelikle şirket bir sanal gerçeklik ortamında sosyalleşme imkanı sunacak ve gelecekteki yerini sağlamlaştıracak.



