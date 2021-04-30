Facebook, gazetecilere 5 milyon dolarlık ödeyecek

Facebook'un geçen aylarda duyurduğu yeni yayın platformu, Facebook'un Sayfalar sekmesine eklenecek ve gazetecilerin kendi hazırladıkları bültenleri yayımlamalarını sağlayacak. Bunun yanı sıra kendi internet sitelerini oluşturmaları için ücretsiz bir arayüz de sunulacak.

Şu anda ABD'deki bağımsız gazetecilere odaklanan programın başvuruları da açılmış durumda. Facebook tarafından yapılan açıklamada ise gazetecilerin aldıkları abone sayısından tutun da yayımladıkları hikayeler üzerinden para kazanmaları da sağlanacak.

New York Times ve Vox Media başta olmak üzere fazla sayıda okuyucuya hitap eden yayınlarda çalışan gazeteciler de kazanç sağlayabilecek. Facebook belirli gazetecilik platformlarıyla bağlantıya geçerek bu hibeleri dağıtacak ve üç yıllık planları içerisinde habercilik alanına 1 milyar dolarlık yatırım yapacak.



