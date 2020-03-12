Facebook, hikayeler özelliğini yeniledi

Facebook tarafından yayınlanan örnek görselde Instagram hikayesi, doğrulanmış Facebok hesabı üzerinden de hikaye olarak paylaşabiliyorsunuz. Bu yeni özelliği kullanmak istiyorsanız Instagram ve Facebook hesaplarınız birbiriyle bağlanmış olması gerekiyor.

Gün geçtikçe sosyal medya uygulamalarının Instagram’a benzemesi kullanıcıların da gözünden kaçmıyor. Örneğin bir zamanların popüler uygulamalarından biri olan Instagram, Snapchat'in hikaye fonksiyonunu kopyalayıp kendisine de hikaye özelliği katmıştı. Benzer şekilde YouTube dahil pek çok platform da hikayeler özelliğinin popüler hale geldiğini görünce kendi platformlarında kullanmaya karar verdi.