Collab'da, içerik oluşturucular kendi müzikal düzenlemelerini kaydedebilir, videoları birbirlerine ekleyebiliyorlar veya bir "ortak çalışma" yapabilirler. Uygulamadaki bazı özellikler ise TikTok’un düet özelliğini hatırlatıyor.

Collab kullanıcıları kendi çalışmalarını tamamlayıp yükledikten sonra, diğer kullanıcılar bu çalışmaya bölümler ekleyebiliyor. Parçaya yapılan her katkının kaydı uygulama tarafından otomatik olarak tutuluyor. Kullanıcılar eserlerini Facebook’ta, Instagram’da veya diğer sosyal medya platformlarında paylaşabiliyor.

Collab yalnızca orijinal müzik videoları yapmayı destekliyor ki bu da onu rakiplerinden ayırıyor. TikTok, Dubsmash gibi uygulamalarda uygulama içerisinde yer alan müziklerden seçimler yaparak onları kullanmak gerekiyor.

Uygulama müziğe odaklanmış olsa da, Collab'da içerik yayınlamak için yetenekli bir müzisyen olmak zorunda değilsiniz. Ayağınızı yere vurarak ritim tutma gibi oldukça basit şeylerle de katılım sağlayabilirsiniz.

Facebook Collab uygulamasını şu an sadece ABD ve Kanada’daki iOS cihaz sahiplerine sundu. Buna ek olarak, uygulamaya erişim için davetiye sahibi olmak da gerekiyor.