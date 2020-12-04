Facebook, koronavirüs aşısı hakkındaki yanlış bilgileri silecek

Tüm dünya önümüzdeki haftalardan itibaren koronavirüs aşısı hakkında gelecek haberlere odaklanmışken, sosyal medya platformlarına da bu noktada büyük görev düşüyor. Özellikle koronavirüs hakkında ortaya atılan sayısız komplo teorileri ve aşıyla alakalı temelsiz iddialarla karşılaşmaya başladık. Bu spekülasyonların sosyal medyaya taşınma tehlikesine karşı da platformlar önlem almaya başlandı. Facebook resmi web sitesinden yaptığı duyuruda, koronavirüs aşısı ile ilgili yanlış bilgiler barındıran paylaşımları kaldıracağını duyurdu.

Bünyesinde WhatsApp ve Instagram olmak üzere dev platformları barındıran Facebook’un, yanlış bilgi içerikli paylaşımlarla alakalı genel olarak bir politikası var. Bu politikası üzerinde küçük bir değişiklik yaptıklarını söyleyen yetkililer, önümüzdeki haftadan itibaren uygulanmaya başlanacak olan aşı konusundaki yalan haberlerin hem Instagram’dan hem de Facebook’tan silineceğini söyledi.

Facebook, yanlış ve doğru bilgileri belirlerken, güvenilir halk sağlığı uzmanlarının açıklamalarını baz alacak. Facebook yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, ağırlıklı olarak aşıların güvenliği, etkinliği, içerikleri veya yan etkileri hakkında yanlış iddialar içeren paylaşımlar silinecek.







