Anonim bir güvenlik araştırmacısı, bir aracın e-posta adreslerini Facebook profilleriyle nasıl toplu olarak eşleştirebileceğini gösteren bir video paylaştı. Araç, kullanıcılar e-posta adreslerini gizleseler bile eşleştirme yapabiliyor. Araştırmacı, Ars Technica'ya yaptığı açıklamada söz konusu e-postalar gizli olsa bile bir günde 5 milyona yakın e-posta adresinin Facebook hesaplarıyla ilişkilendirilebileceğini söyledi.

Facebook, sorunu ilk etapta ciddiye almasa da sonrasında yapılan açıklamada uygun ekibe yönlendirilmeden önce hata ödül raporunu yanlışlıkla kapattığını belirtti. Facebook şimdiyse, araştırmacının ne bulduğunu anlamaya çalışırken "bu sorunu hafifletmek için ilk önlemleri" aldığını söyledi. İlginç olan bunun, yakın zamanda ortaya çıkarılan veri sızıntısı olayına benzer olması.











