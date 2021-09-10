Facebook kullanıcıları daha çok mobil cihazları tercih ediyor

Statista verilerinden elde edilen güncel bilgilere göre Facebook’a erişimde kullanılan cihazlar belli oldu. Dünya çapındaki en büyük sosyal ağ olma özelliği olan Facebook’a birden fazla mobil uygulama aracılığıyla erişilebilirken, Temmuz 2021 itibarıyla dünya çapındaki aktif kullanıcıların yüzde 98’inden fazlasının bir cep telefonu aracılığıyla eriştiği, masaüstü veya dizüstü bilgisayarlardan ise sadece yüzde 1,5 kullanıcının girdiği kaydedildi.

Ayrıca, Hindistan’ın bu platformda 340 milyon kullanıcıyla açık ara en büyük Facebook kitlesine sahip ülke olduğu, onu da 100 milyondan fazla kullanıcı ile ABD, Endonezya ve Brezilya’nın takip ettiği görüldü. ABD hariç diğer ülkelerde mobil cihaz kullanımın daha yaygın olduğu gözlendi. Facebook dünya çapında en çok indirilen uygulamaların başında gelirken, birden fazla mobil uygulamaya aracılığıyla erişilebilirliği ve mobil web sitesi başarısında büyük rol oynamaktadır.







