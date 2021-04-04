İlk olarak 14 Ocak 2021'de güvenlik araştırmacısı Alon Gal tarafından 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaralarının ve kişisel bilgilerinin bir hacker forumunda ücretsiz olarak paylaşıldığı açıklanmıştı. Gal, sızdırılan verileri hacker forumundaki bir kullanıcı, bir fiyat karşılığında 500 milyonu aşkın Facebook kullanıcısına ait telefon numaraları sağlayabilecek otomatik bir botun reklamını yaptığında keşfetti.

Alon Gal yaptığı son bilgilendirmede söz konusu bilgilerin artık herkese açık konumda olduğunu açıkladı. Paylaşılan kişisel bilgiler arasında isim, konum, mail adresleri de bulunuyor.

Business Insider'da yer alan habere göre 106 ülkeden kullanıcılara ait bilgiler paylaşılırken, söz konusu kullanıcıların kayıtları 32 milyonu ABD'de, 11 milyonu Birleşik Krallık'ta ve 6 milyonu Hindistan'da yer alıyor.

533 milyon kişi arasında 19.638.821 milyon kişinin ise Türkiye'den olduğu görülüyor.

Öte yandan güvenlik uzmanı Dave Walker, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in de bilgilerinin sızdırıldığını yazıp buna kanıt olarak bir de ekran görüntüsü paylaştı.



