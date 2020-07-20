Facebook Messenger ekran paylaşma özelliği, iOS ve Android’e geldi
Facebook, Messenger ve Messenger Room için sunulan ekran paylaşma yeteneğinin mobil uygulamalara da geldiğini duyurdu. Bundan böyle iOS ve Android uygulamaları ile de Messenger ekran paylaşma özelliği kullanılabilecek. Onur Binay/posta.com.tr
20 Temmuz 2020, Pazartesi 15:35 Son Güncelleme:
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Facebook Messenger görüşmelerinde ekran paylaşımı yapabilmek için masa üstüne geçme derdi ortadan kalkıyor. Yeni güncelleme ile Facebook Messenger ekran paylaşma özelliği, iOS ve Android’e de geldi.
Messenger Room web ve masa üstü uygulamalarda ise normalde 16 kişiyle sınırlı ekran paylaşımı yakın zamanda 50’ye yükselecek. Workplace Rooms platformuna da ekran paylaşımı sunulacak.
Şirkete göre, ekran paylaşımı özelliği, kullanıcıların film rulolarındaki anıları paylaşmasına, çevrimiçi alışveriş yapmasına, sosyal medyaya birlikte göz atmasına ve daha fazlasına olanak tanıyor. Bu arada Rooms’ta kimlerin ekranlarını paylaşabileceği de kısıtlanabiliyor.