Facebook Messenger görüşmelerinde ekran paylaşımı yapabilmek için masa üstüne geçme derdi ortadan kalkıyor. Yeni güncelleme ile Facebook Messenger ekran paylaşma özelliği, iOS ve Android’e de geldi.

Messenger Room web ve masa üstü uygulamalarda ise normalde 16 kişiyle sınırlı ekran paylaşımı yakın zamanda 50’ye yükselecek. Workplace Rooms platformuna da ekran paylaşımı sunulacak.

Şirkete göre, ekran paylaşımı özelliği, kullanıcıların film rulolarındaki anıları paylaşmasına, çevrimiçi alışveriş yapmasına, sosyal medyaya birlikte göz atmasına ve daha fazlasına olanak tanıyor. Bu arada Rooms’ta kimlerin ekranlarını paylaşabileceği de kısıtlanabiliyor.







