Telegram geçtiğimiz ocak ayında aylık aktif kullanıcı sayısının 500 milyona ulaştığını açıklamıştı. Bu da, Facebook servislerinde yaşanan kesintinin Telegram’ın kullanıcı sayısını yüzde 10’un üzerinde artırdığı anlamına geliyor.

Pavel Durov, Kuzey ve Güney Amerika’dan yeni katılımcıların bir anda gelmesinden dolayı bazı sorunlar yaşadığını da kabul etti. Signal kullanıcılarının da yoğunluk nedeniyle kişi listelerinin tamamını görmekte sıkıntı yaşadığı öğrenildi.

Pavel Durov konu hakkında “Yeni kullanıcılara şunu demek istiyorum. En büyük bağımsız mesajlaşma platformu Telegram’a hoş geldiniz. Başkaları sizi yarı yolda bırakırken, biz bırakmayacağız” dedi.

WhatsApp ve Signal’da mevcut olan uçtan uca şifreleme özelliği Telegram’da şu an için varsayılan olarak sunulmuyor.