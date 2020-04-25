Messenger Rooms, insanların paylaşılabilir görüntülü sohbet linkleri aracılığıyla arkadaşlarıyla, aileleriyle ya da kendileriyle aynı ilgi alanlarına sahip kişilerle online etkinlikler üzerinden bir araya gelmelerini ve Messenger ya da Facebook üzerinden odalar oluşturarak istedikleri kişileri katılmaları için davet etmelerini sağlayacak.

Bu konuşmalara davet edilen kişilerin bir Facebook hesabı ya da Messenger uygulamasına sahip olmaları gerekmeyecek.

Toplamda 50 kişiye kadar katılıma izin veren Messenger Rooms sohbetlerinde zaman sınırlaması da olmayacak ve sohbet linklerini oluşturan kişiler bu linkleri haber kaynaklarında, üye oldukları gruplarda ve etkinlik sayfalarında paylaşabilecek.

Sohbet linkini oluşturan kişiler kimlerin bu sohbetlere katılabileceğini belirleyebilecek ve sohbete daha fazla kişinin katılmasını istemedikleri takdirde katılımı kapatabilecek.

Davet edilen kişiler hiçbir uygulama indirmeden telefondan veya bilgisayar üzerinden sohbete katılabilecek ve Messenger uygulaması olanlar, arka planlar ve farklı efektler başta olmak üzere birçok AR filtresine erişebilecek.

Facebook, gelecek günlerde insanların Instagram, WhatsApp ve Portal üzerinden de Messenger Rooms sohbetleri oluşturabilmeleri ve bu sohbetlere katılabilmeleri için de yeni özellikler sunacak.

Bu hafta itibariyle ABD'de kullanıma sunulacak olan Messenger Rooms, önümüzdeki haftalarda kendine daha geniş kullanım alanları bulacak.