Facebook, KOBİ’lerin dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla Türkiye'de ilk kez bir küresel pilot program başlattığını duyurdu.

KOBİ'lerin Facebook araçlarına dair bilgi ve becerilerini artırmayı ve sürdürülebilirliklerini sağlamalarına yardımcı olmayı hedefleyen Facebook ile Ticarette Öne Çıkın programı kapsamında Türkiye'deki e-ticaret altyapı sağlayıcısı platformlarından IdeaSoft, Ticimax ve Tsoft ortaklığıyla hayata geçirildi.

Bu ortaklık sayesinde KOBİ’ler Facebook ürünlerinden daha kolay bir şekilde yararlanma fırsatı elde edebilecek. Programdan ilk aşamada 35 bin KOBİ yararlanabilecek.

Türkiye’deki KOBİ’lerin dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla Türkiye'de ilk kez başlatılan Facebook ile Ticarette Öne Çıkın programı KOBİ'lerin Facebook araçlarına dair bilgi ve becerilerini artırmayı ve sürdürülebilirliklerini sağlamalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Program sayesinde, işletmeler alışık oldukları e-ticaret altyapı sağlayıcılarının panellerinden sadece birkaç adımda Facebook, Instagram, WhatsApp platformlarında hızlıca yer alabilecek, ürün kataloglarını entegre ederek satış yapabilecek ve müşterilerine WhatsApp ve Instagram üzerinden müşteri temsilcileriyle veya akıllı chatbotlar aracılığıyla hizmet verebilecekler. Aynı zamanda yine bu altyapı sağlayıcıların panellerinden Facebook, Instagram ve Whatsapp platformlarına kolayca reklam verebilecekler. Program kapsamında kullanıma sunulan reklam özellikleri sayesinde ilk olarak WhatsApp ve Messenger’a yönlenen ve işletmelerin müşterilerine sohbet üzerinden hizmet verebilecekleri mesajlaşma reklamları ve ürün kataloğu üzerinden akıllı algoritmayla çalışan ‘Dinamik Reklamlar’ modelleri kullanılabilecek.