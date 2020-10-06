Facebook, Türkiye’de temsilci bulundurmayacak

1 Ekim itibarıyla uygulamaya geçen yeni sosyal medya düzenlemesi ile birlikte Facebook, Instagram, Twitter, YouTube gibi kullanıcı sayısı 1 milyonu geçmiş olan sosyal ağların Türkiye’deki faaliyetlerini sürdürebilmeleri için en az bir temsilci bulundurması zorunluluğu getirildi. Aksi takdirde bant genişliğini kısmaya varan çeşitli yaptırımlar bu ağları bekliyor.

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Yaman Akdeniz, Facebook ve ona bağlı Instagram’ın Türkiye’de temsilci bulundurmamaya karar verdiğini açıkladı. Akdeniz, Facebook ekibinin kendisini arayarak bu bilgiyi verdiğini, değerlendirme aşamasını geçip son kararlarını verdiklerini ve Türkiye’ye bir temsilci atamayacaklarını dile getirdi.

Facebook veya temsilci atamayacak olan sosyal ağlara ekim ayı içinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir uyarı listesi hazırlanacak ve ilgili kuruluşlara Türkiye’de temsilci bulundurma sorumluluğunu yerine getirme uyarısı iletilecek.

Kullanıcı verileri Türkiye'de barındırılacak

Sosyal ağ sağlayıcı, kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve kişiler tarafından yapılacak başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren Türkçe hazırlanmış raporları 6 aylık dönemlerle Kuruma bildirecek.

Yurt içi veya dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alacak.

Temsilci belirlenmezse verilecek cezalar

Temsilci belirlenmesine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, 10 milyon lira idari para cezası verilecek.

Verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde temsilci belirlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, 30 milyon lira daha idari para cezası uygulanacak. İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde temsilci belirlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, Türkiye'de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak.

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten sonraki 3 ay içinde temsilci belirlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde temsilci belirlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Başkan, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Hakim, internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılması hakkında vereceği kararında, yüzde 50'den düşük olmamak kaydıyla, sunulan hizmetin niteliğini de dikkate alarak bir oran belirleyebilecek.

Temsilci belirlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde, verilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve hakim kararları kendiliğinden hükümsüz kalacak. İnternet trafiği bant genişliğine yapılan müdahalenin sona erdirilmesi için erişim sağlayıcılara Kurum tarafından bildirim yapılacak.

Başvurulara cevap vermeyen sosyal ağa 5 milyon lira ceza

Kişiler tarafından yapılan başvuruların cevaplandırılması yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya 5 milyon lira idari para cezası uygulanacak.

Raporlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya 10 milyon lira idari para cezası verilecek. İdari para cezasını gerektiren ihlallerin bir yıl içinde her bir tekrarında cezalar bir kat artırılarak uygulanacak.