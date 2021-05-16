Facebook araştırmacılar, yapay zeka sistemine Expire Scan (Geçerlilik tarayıcısı) adlı bir özellik ekleyecek. Bu özellik, yapay zekanın sinirsel bilgi işlemesinin, bilgileri ne kadar alakalı olduklarına ve atanmış görevleriyle en alakalı olanlara bağlı olarak sıralamasına yardımcı olacak.

Expire Scans, önce gerekli bağlamda hangi bilgi parçasının en yararlı bilgi olacağını tespit edecek ve ardından analiz ettiği verilere dayanarak bu bilgiye bir son kullanma tarihi verecek. En önemli verilere çok uzun bir son kullanma tarihi verilirken, bu bağlamla ilgisiz olduğunu düşündüğü veriler yakın zamanda silinebilecek. Böylelikle sinir ağları, alakasız veri noktalarını "unutarak" bellek alanını sürekli olarak temizlerken ilgili bilgileri daha uzun süre tutabilecek.

İlgili kategoriye yeni bir veri eklendiğinde, sistemin yalnızca eklenen bilgi parçasına bir son kullanma tarihi eklediği söylenmedi. Aynı zamanda kategori içindeki tüm ilgili içeriğin son kullanma tarihlerini yeniden değerlendireceği söyleniyor. Bu, yapay zekanın mevcut belleği daha etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmesine yardımcı olacak ve bu da daha iyi ölçeklenebilirliğe yol açacak.

Daha önce, yeni verilere yer açmak için önceki alakasız ve daha az kullanışlı veriler daha az yer kaplayacak şekilde sıkıştırılıyordu. Ancak, sıkıştırma işlemi bilginin "bulanık versiyonlarına" yol açtığı için bu çabalar yetersiz kaldı.

Facebook, bu özelliğin ne zaman piyasaya sürüleceğine dair açıklama yapmadı. Özellik üzerindeki çalışmalar devam ediyor.