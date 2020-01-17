Onur Binay/posta.com.tr

WhatsApp şüphesiz en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri. 2009'da tamamen başlatılan uygulama başlangıçta ücretsiz olarak kullanılmadı ve kullanıcılardan bir indirme ücreti alındı. İndirme ücreti kısa bir süre sonra, Facebook'un şirketi 2014'te satın almasıyla yıllık 0,99 dolar aboneliği olacak şekilde değiştirildi. Bundan sadece iki yıl sonra, WhatsApp 1 milyar aylık aktif kullanıcı sayısına ulaştı ve önemli bir kilometre taşı belirledi. Ancak, başarısına rağmen, uygulama Facebook için herhangi bir para kazanmıyordu.

2018'de Facebook, reklam satarak uygulamadan daha fazla gelir elde etmeyi planladı. O zamanlar WhatsApp’ın başkan yardımcısı Chris Daniels, şirketin para kazanma çabalarının ne olduğunu açıkladı. Hareketin arkasındaki fikir, uygulamadan biraz gelir elde etmek ve işletmelerin dünyadaki WhatsApp kullanıcılarına ulaşmasını sağlamaktı. Bununla birlikte, WhatsApp’ın kurucuları harekete karşı güçlü davrandılar ve kurucu ortak Brian Acton, Facebook'un WhatsApp'tan nasıl para kazanması gerektiği konusundaki anlaşmazlıkları takiben Facebook'tan istifa etti.

Wall Street Journal imzalı bir rapora göre Facebook, WhatsApp'ta reklam gösterme planlarından uzaklaşmış gibi görünüyor. Raporda, WhatsApp’a reklamları entegre etmenin yollarını bulmak için kurulmuş bir ekibin kısa zaman önce dağıtıldığı belirtildi.

Şirket hala WhatsApp'ta reklam göstermeyi planlıyor olabilir. Ayrıca, WhatsApp'ın araçları, işletmelerin müşteri hizmetleri sorgularını sıralamasına, yanıtlamasına ve uygulama içi ürün kataloglarını görüntülemesine olanak tanıyor. Bu, gerçek reklamları tanıtana kadar Facebook için biraz gelir elde etmesine yardımcı olabilir.