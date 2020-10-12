Facebook, Yahudi soykırımını inkar eden gönderileri yasaklıyor

Facebook’tan bugün yapılan açıklamada, Holokostu reddeden veya yalanlayan herhangi bir içeriği yasaklamak için nefret söylemi politikasını güncellediğini duyurdu. Öte yandan Facebook’un, soykırımı inkar eden anahtar kelimelerle arama yapan kullanıcıları, doğru bilgilere yönlendireceği ifade edildi.

DHA







