Facebook, Yahudi soykırımını inkar eden gönderileri yasaklıyor
Facebook, 'nefret söylemi' poliçesini güncelliyor. Sosyal medya ağının Holokostu (Yahudi soykırımı) inkar eden ya da yalanlayan gönderileri yasaklayacağı bildirildi.
12 Ekim 2020, Pazartesi 19:04 Son Güncelleme:
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Facebook’tan bugün yapılan açıklamada, Holokostu reddeden veya yalanlayan herhangi bir içeriği yasaklamak için nefret söylemi politikasını güncellediğini duyurdu. Öte yandan Facebook’un, soykırımı inkar eden anahtar kelimelerle arama yapan kullanıcıları, doğru bilgilere yönlendireceği ifade edildi.
DHA
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