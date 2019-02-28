Fahrettin Altun: 28 Şubat, halkın iradesine ve değerlerine darbeydi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 28 Şubat ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "28 Şubat, halkın iradesine ve değerlerine darbeydi. Bu millet vesayet, darbe ve işgal girişimlerini 15 Temmuz’daki gibi şanlı bir direnişle tarihe gömeceğini göstermiştir. 28 Şubat bin yıl süremedi ama millet iradesi ilelebet payidar kalacak" dedi.