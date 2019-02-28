  • Haberler
  • Gündem
  • Fahrettin Altun: 28 Şubat, halkın iradesine ve değerlerine darbeydi

Fahrettin Altun: 28 Şubat, halkın iradesine ve değerlerine darbeydi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 28 Şubat ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu

28 Şubat 2019, Perşembe 15:35 Son Güncelleme:
A A
Fahrettin Altun: 28 Şubat, halkın iradesine ve değerlerine darbeydi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "28 Şubat, halkın iradesine ve değerlerine darbeydi. Bu millet vesayet, darbe ve işgal girişimlerini 15 Temmuz’daki gibi şanlı bir direnişle tarihe gömeceğini göstermiştir. 28 Şubat bin yıl süremedi ama millet iradesi ilelebet payidar kalacak" dedi. 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.