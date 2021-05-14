Fahrettin Altun: Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail’in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir.

Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır.