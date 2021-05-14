Siyaset Fahrettin Altun: Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır

Fahrettin Altun: Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır

Siyaset

Fahrettin Altun: Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının artarak devam etmesi üzerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun yeni bir açıklama daha yaptı.

14 Mayıs 2021, Cuma 09:51 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail’in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir.

Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır.

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