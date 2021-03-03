Siyaset Fahrettin Altun: Chabot'un sözleri Türkiye-ABD ittifakının mahiyetini yansıtmaktadır

Fahrettin Altun: Chabot'un sözleri Türkiye-ABD ittifakının mahiyetini yansıtmaktadır

Siyaset

Fahrettin Altun: Chabot'un sözleri Türkiye-ABD ittifakının mahiyetini yansıtmaktadır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Kongre Üyesi Steve Chabot'un sözlerinin Türkiye-ABD ittifakının mahiyetini yansıttığını bildirdi.

03 Mart 2021, Çarşamba 20:38 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Kongre Üyesi Steve Chabot'un, Türk halkının Washington'dan daha sık görmeyi beklediği türden bir destek sunduğunu vurguladı.

Chabot'un sözlerinin Türkiye-ABD ittifakının mahiyetini yansıttığını belirten Altun, "Önemli bir NATO müttefiki olarak Suriye'deki masum insanları rejimden ve teröristlerden korumaktayız." ifadesini kullandı.

Chabot'un paylaşımı

Steve Chabot, Twitter hesabından, "NATO müttefiki Türkiye, Kuzeybatı Suriye'de masum sivilleri zalim Esad rejimine ve onun destekçilerine karşı savunmada ön saflarda yer alıyor. Türkiye, birinci yıl dönümünde İdlib'de şehit düşen 33 askerinin yasını tutarken, kalbim Türk halkı ve şehit ailelerinin yanında." paylaşımında bulunmuştu.

AA

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