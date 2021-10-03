Siyaset Fahrettin Altun paylaştı! "Evet, devamı yarın" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabını işaret etti
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Fahrettin Altun paylaştı! "Evet, devamı yarın" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabını işaret etti

Siyaset

Fahrettin Altun paylaştı! 'Evet, devamı yarın' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabını işaret etti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın basketbol oynadığı anlara ilişkin video paylaşarak, "Evet, devamı yarın @RTErdogan’da" dedi.

03 Ekim 2021, Pazar 00:35 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Twitter hesabında paylaşılan kısa bir videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın potaya basket attığı anın görüntüsü yer aldı. Altun, "Evet, devamı yarın @RTErdogan’da" ifadesini kullanarak, Erdoğan’ın Twitter hesabını işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce bazı bakanlarla basketbol oynarken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın buna ilişkin paylaşımlarda bulunmuştu.



DHA

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