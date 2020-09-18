Fahrettin Koca, 18 Eylül corona virüs tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300.000 oldu. Bugün 62 CAN kaybımız var. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliği ile mümkün. BİRLİKte mücadele edelim. Sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü azaltmak sorumluluğumuz." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

İzmir'i merkez alarak Manisa, Aydın, Muğla, Uşak ve Denizli’de mevcut durumu değerlendirdik.

Ülkemiz yerli üretim kapasitesiyle, öncelikle kendi ihtiyacını karşıladı ve 150'den fazla ülkeye yardımda bulundu.

Ülkemiz erken başlanan etkili ilaç tedavileri ile en başarılı ülkeler arasında girmiştir.

Tüm dünya kesin tedavi için yoğun bir çalışma içinde, umut veren gelişmeler olsa da kesin sonuca ulaşılamadı.

6 ilimizde bilgiler şöyle: Son ay İzmir'de vaka sayımızda artış yüzde 42, son hafta ise artış yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son bir haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 düşüş görüyoruz. Manisa'da son bir ayda yüzde 30 vaka artışı, son 1 haftada stabil görülüyor. Muğla'da son 1 ayda vaka sayısı stabil seyrediyor. Denizli'de son aya göre yüzde 60 oranında artış görüyoruz. Uşak'ta ise son hafta yüzde 40 vaka artışı görülüyor

Türkiye genelinde şu an erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 48,5, yani yüzde 50'nin altında. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 66, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 33. Yani genel anlamda bir sorun olmadığını söyleyebiliriz.