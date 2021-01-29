Türkiye Fahrettin Koca duyurdu: Bu sabah Türkiye'de olacak

Fahrettin Koca duyurdu: Bu sabah Türkiye'de olacak

Türkiye

Fahrettin Koca duyurdu: Bu sabah Türkiye'de olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif Kovid-19 aşısının 10 milyon dozluk sevkiyatının ikinci bölümünün bu sabah Türkiye’ye ulaşacağını açıkladı.

29 Ocak 2021, Cuma 00:51 Son Güncelleme:
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Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşıların 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının birinci bölümünün 25 Ocak’ta Türkiye’ye ulaştığını hatırlatarak, "Bu sabah itibarıyla ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek." ifadelerini kullandı. Kovid-19 mücadele kapsamında Çin’den sipariş edilen CoronaVac aşılarının 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşı hafta başında Türkiye’ye getirilmişti.



AA

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