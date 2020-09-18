Fahrettin Koca: Salgında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
18 Eylül 2020, Cuma 12:09 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Valiliği'nde açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:
Gün içinde incelemelerimizi tamamladıktan sonra akşam genel bir değerlendirme yapacağım.
Corona virüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz.
Artış ülkenin her tarafında aynı değil.
İzmir'de 1 ay öncesine göre yüze 42 vaka artışı var. İzmir'de 445 filyasyon ekibi sahada çalışıyor.
Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:
İÇİMİZDEKİ EN BABAYİĞİT KİŞİ İÇİN: Testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa, en az 1 hafta hayattan izole olur. Bana bir şey olmaz diyen konuyu tekrar düşünsün. Tedbirin, 83 Milyona, 1 milyon yüz bin sağlık çalışanına yararı ...
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1306870614490263554
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