Fahrettin Koca: Salgında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Valiliği'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Gün içinde incelemelerimizi tamamladıktan sonra akşam genel bir değerlendirme yapacağım.

Corona virüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz.

Artış ülkenin her tarafında aynı değil.

İzmir'de 1 ay öncesine göre yüze 42 vaka artışı var. İzmir'de 445 filyasyon ekibi sahada çalışıyor.





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Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

İÇİMİZDEKİ EN BABAYİĞİT KİŞİ İÇİN: Testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa, en az 1 hafta hayattan izole olur. Bana bir şey olmaz diyen konuyu tekrar düşünsün. Tedbirin, 83 Milyona, 1 milyon yüz bin sağlık çalışanına yararı ...













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