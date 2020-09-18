Türkiye Fahrettin Koca: Salgında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz

Fahrettin Koca: Salgında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz

Türkiye

Fahrettin Koca: Salgında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

18 Eylül 2020, Cuma 12:09 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Valiliği'nde açıklamalarda bulundu. 

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Gün içinde incelemelerimizi tamamladıktan sonra akşam genel bir değerlendirme yapacağım.

Corona virüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz.

Artış ülkenin her tarafında aynı değil.

İzmir'de 1 ay öncesine göre yüze 42 vaka artışı var. İzmir'de 445 filyasyon ekibi sahada çalışıyor.



Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

İÇİMİZDEKİ EN BABAYİĞİT KİŞİ İÇİN: Testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa, en az 1 hafta hayattan izole olur. Bana bir şey olmaz diyen konuyu tekrar düşünsün. Tedbirin, 83 Milyona, 1 milyon yüz bin sağlık çalışanına yararı ...




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