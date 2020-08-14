Fahrettin Koca: Virüs bir canlı değil, bir canavar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılacağı tarih olan 21 Eylül için ailelere önemli bir uyarıda bulundu.
14 Ağustos 2020, Cuma 11:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül öncesi anne babaları corona virüs tedbirleri konusunda uyardı.
Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarından fedakârlık yapıyor. Bunu karşılıksız bırakmayın. Tedbirlere harfiyen uyun. 21 Eylülde, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun. Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak" mesajını verdi.
Bakan Koca mesajında, "Virüs bir canlı değil. Bilimsel olarak bir canavar" yazılı bir görsel de paylaştı.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1294175270530932736
BUNLARI DA OKUYUN