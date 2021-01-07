Türkiye Fahrettin Koca'dan aşı ile ilgili müjdeli haber

Fahrettin Koca'dan aşı ile ilgili müjdeli haber

Türkiye

Fahrettin Koca'dan aşı ile ilgili müjdeli haber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle BioNTech aşısının Türkiye'ye gelişiyle ilgili görüştüklerini belirterek, yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasitenin de artacağını bildirdi.

07 Ocak 2021, Perşembe 20:52 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısının ülkemize gelişi ile ilgili son planlamaları ele aldık. Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye’ye ayrılan kapasite de artacak." mesajını paylaştı.

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