Türkiye Fahrettin Koca'dan corona virüs açıklaması

Fahrettin Koca'dan corona virüs açıklaması

Türkiye

Fahrettin Koca'dan corona virüs açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, "Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı. 561 tanı kondu, 15 hastamız hayata veda etti." dedi.

25 Mart 2020, Çarşamba 23:44 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle 15 kişinin daha hayatını kaybettiğini, bugüne kadar vefat eden hasta sayısının 59 olduğunu bildirdi. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı, 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2 bin 433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadesini kullandı.


AA
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