Türkiye Fahrettin Koca'dan yeni corona virüs açıklaması

Fahrettin Koca'dan yeni corona virüs açıklaması

Türkiye

Fahrettin Koca'dan yeni corona virüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüsle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

28 Mayıs 2020, Perşembe 13:25 Son Güncelleme:
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, riskin devam ettiğini belirtirken maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat çekti.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Bugünlerde adımlarımızı ölçerek atalım. Risk, devam ediyor. Sosyal mesafeyi 1,5 m’de tutmak için dikkatli olalım, maskeyi kuralına uygun şekilde takalım. Maske ve sosyal mesafe, iki tedbir birlikteyken tam tedbirdir. Riskin nereden geleceği hiç belli olmaz. Maskeyle yetinmeyelim.


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