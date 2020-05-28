Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, riskin devam ettiğini belirtirken maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat çekti.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Bugünlerde adımlarımızı ölçerek atalım. Risk, devam ediyor. Sosyal mesafeyi 1,5 m’de tutmak için dikkatli olalım, maskeyi kuralına uygun şekilde takalım. Maske ve sosyal mesafe, iki tedbir birlikteyken tam tedbirdir. Riskin nereden geleceği hiç belli olmaz. Maskeyle yetinmeyelim.





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