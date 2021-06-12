Koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları sürüyor. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün en az 450 bin kişinin önemli bir randevusu var" dedi. Koca, dün akşam yaptığı açıklamada ise son 24 saat içinde toplam 597 bin 647 doz aşı yapıldığını duyurmuştu.

6 SAAT DETAYI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün yaptığı paylaşımında, 'Her BionTech aşı flakonunda 6 KİŞİLİK, yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 SAAT içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın.' açıklamasında bulunmuştu.



