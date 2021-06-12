Türkiye Fahrettin Koca'dan yeni paylaşım! En az 450 bin kişi...

Fahrettin Koca'dan yeni paylaşım! En az 450 bin kişi...

Türkiye

Fahrettin Koca'dan yeni paylaşım! En az 450 bin kişi...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama sürecine ilişkin bir bilgi paylaştı. Bakan Koca, bugün en az 450 bin kişinin aşı randevusu olduğunu duyurdu. Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile 6 saat detayına da dikkat çekmişti

12 Haziran 2021, Cumartesi 09:26 Son Güncelleme:
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Koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları sürüyor. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün en az 450 bin kişinin önemli bir randevusu var" dedi. Koca, dün akşam yaptığı açıklamada ise son 24 saat içinde toplam 597 bin 647 doz aşı yapıldığını duyurmuştu.

6 SAAT DETAYI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün yaptığı paylaşımında, 'Her BionTech aşı flakonunda 6 KİŞİLİK, yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 SAAT içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın.' açıklamasında bulunmuştu.


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