Fahriye Evcen kampa giriyor! Bayramdan sonra başlayacak

Fahriye Evcen uzun bir aranın ardından dizi setlerine geri dönüyor.

Ünlü oyuncu Akli Film'in sahibi Emre Konuk'un teklifini kabul etmiş ve Akça Hatun rolüyle Alp Arslan dizisinin kadrosuna katılmıştı.

Şu günlerde eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan'la Bodrum'da tatil yapan Fahriye Evcen bayram sonrası dizi için kampa girecek.

M. Çağatay Tosun'un yönetmen koltuğuna oturacağı dizi için Evcen Hollywood projelerinde de görev alan Nomad isimli Kazak ekipten aksiyon dersleri alacak.

Cast çalışmaları devam eden dizinin şimdilik belli olan 2 oyuncusu Mehmet Özgür ve Mim Kemal Öke...

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